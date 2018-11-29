Роснефть и ChemChina договорились о поставке до 2,4 млн тонн нефти в год

Роснефть и Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) на полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали контракт на поставку до 2,4 млн тонн нефти в год через порт Козьмино, сообщили в пресс-службе российской компании.

Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для Роснефти рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти, передает РИА «Новости».

Компания ChemChina является одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире. Деятельность компании фокусируется на нефтепераработке, производстве основных и специальных химических материалов, агрохимии, а также на изготовлении изделий из резины и химического оборудования.

В 2017 году Роснефть поставила в Китай почти 40 млн тонн нефти или 6,5% всего импорта нефтяного сырья в КНР.