Саудовская Аравия согласилась заплатить США за систему ПРО 15 млрд долларов

Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD за 15 млрд долларов, сообщил представитель Госдепартамента США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил, что 26 ноября должностные лица Саудовской Аравии и США подписали «письма с предложением и принятием предложения» – межправительственное соглашение, определяющее условия передачи» систем ПРО в рамках сделки по продаже, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в 15 млрд долларов.

В Госдепе отметили, что «продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима».

По сведениям Reuters, администрация Дональда Трампа «предпринимала агрессивные шаги» для заключения сделки с Саудовской Аравией, в конце сентября Трамп специально звонил саудовскому королю Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду с целью обсудить контракт.

Напомним, во время прошлогоднего визита короля Саудовской Аравии в Россию Москва и Эр-Рияд заключили соглашения о поставках зенитных ракетных систем С-400. После этого США «посоветовали» Эр-Рияду не покупать у России С-400.

В октябре 2017 года Госдеп утвердил продажу Саудовской Аравии комплексов ПРО THAAD на 15 млрд долларов.