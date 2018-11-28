Берлин высказался о судьбе «Северного потока – 2» в свете столкновения в Черном море

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин «принял к сведению» критику Киева в связи с недостаточно активной позицией по ситуации в Черном море, однако ситуация никак не изменит ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2».

«Правительство ФРГ, конечно, приняло эту критику к сведению, но она ничего не меняет в принципиальном взгляде на этот проект как на экономический», – приводит слова Зайберта с брифинга РИА «Новости».

«Северный поток – 2» является прежде всего экономическим проектом, мы всегда повторяли это, он имеет политическую составляющую, а именно вопрос о роли украинского транзита российского газа после 2019 года. Мы всегда подчеркивали, что в этом вопросе нужна ясность», – добавил представитель правительства ФРГ.

Ранее Германия сообщала, что не считает необходимым ужесточение санкций против России после случившегося в Керченском проливе.

Напомним, три военных корабля Украины нарушили в выходные российскую границу, игнорируя требования и совершая опасные маневры. Корабли и моряки были арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией со стороны Киева.