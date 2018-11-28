Германия прокомментировала вопрос расширения санкций против России

Вопрос расширения санкций в отношении России будет обсуждаться на уровне Евросоюза (ЕС), заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт заявил, что позиция Германии состоит в обсуждении возможного расширения санкций против России «с европейскими партнерами», передает ТАСС.

Он добавил, что немецкое правительство «приняло к сведению критику» реализации проекта «Северный поток – 2», прозвучавшую после инцидента в Керченском проливе, однако пока в позиции Берлина изменений нет.

«С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который (...) имеет политический масштаб», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

Так, в Берлине ожидают ясности в вопросе сохранения транзита газа через Украину и считают важным обеспечить его «в интересах Германии и Европы».

«Разумеется, мы внимательно следим за напряженностью в отношениях России и Украины», –добавил Зайберт.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция не считают нужным ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России; их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Президент России Владимир Путин заявил, что этот инцидент является провокацией, организованной украинским лидером Петром Порошенко в преддверии выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы.