Назван процент уверенных в светлом будущем страны россиян

В ближайшие пять лет жизнь в России изменится в лучшую сторону, считают 35% россиян; при этом в большей степени такого мнения придерживаются молодые респонденты, следует из данных опроса, проведенного исследовательским холдингом Romir.

35% россиян уверены в позитивных изменениях, которые произойдут в России в ближайшие пять лет; 7% из них заявили о своей вере в светлое будущее с абсолютной уверенностью, следует из сообщения на сайте Ромир.

Чаще, чем в среднем по выборке, о возможности позитивных изменений заявляли респонденты самой молодой возрастной группы 18-24 лет – 40% из них считают, что жизнь в России «скорее всего изменится в лучшую сторону».

Однако с повышением возраста респондентов уменьшается доля оптимистичных прогнозов: среди россиян старше 60 лет в позитивные изменения верит каждый четвертый (25%).

Всего же 24% опрошенных считают, что жизнь в стране хуже. Большинство опрошенных (41%) не видят предпосылок для каких-либо изменений.

Касаясь вопроса об изменениях в личной жизни, 42% россиян также считают, что ничего не изменится. Почти такое же количество респондентов (43%) считает возможным улучшение своей жизни в ближайшие пять лет. Только 15% участников опроса настроены пессимистично.

Президент исследовательского холдинга, вице-президент Gallup International Андрей Милехин считает, что «полученные результаты свидетельствуют о достаточно позитивном общем настрое наших соотечественников», и такая тенденция «подтверждается и другими исследованиями Romir».

Он отметил, что «внутренняя гармония, свое место в обществе, возможности для личного развития» оказываются для россиян «сильнее экономических трудностей».

Опрос проводился исследовательским холдингом Romir в октябре 2018 года, в нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое население страны.

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