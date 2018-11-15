В ФСО раскрыли подарок Сталина Черчиллю в Тегеране

Советский лидер Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции в ноябре 1943 года подарил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в день его рождения статуэтки на тему сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, сообщил советник директора Федеральной службы охраны, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Из мемуаров участников тех событий известно, что Сталин подарил Черчиллю каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток на темы сказок. Каким именно сказкам они посвящались, не уточнялось, передает РИА «Новости».

«То, что вспоминали участники конференции – там была сказка Пушкина про золотую рыбку. Старик, старуха, между ними золотая рыбка», – сказал Девятов в интервью, посвященном 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.

Возможно, такой подарок содержал в себе определенный намек. «Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто», – отметил историк.

Черчилль до Тегеранской конференции всячески, под разными предлогами затягивал вопрос с открытием второго фронта. Но после победы Красной Армии на Курской дуге летом 1943 года стало ясно, что Советский Союз в состоянии в одиночку нанести поражение Германии. Поэтому второй фронт был нужен Великобритании, чтобы не утратить выгодные позиции на международной арене после Второй мировой войны.

До последних дней войны Черчилль прилагал усилия для того, чтобы на практике остановить наступление Красной Армии, но его планы в итоге провалились. СССР после войны расширил свое геополитическое влияние. В то же время Великобритания, в течение 300 лет считавшаяся «владычицей морей», вследствие распада Британской империи утратила этот негласный статус.

Девятов также сообщил, что президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время Тегеранской конференции в 1943 году передвигались по иранской столице на автомобилях из Гаража особого назначения Кремля. «Для британской делегации, например, были выделены три бронированные машины и две обычные», – сказал Девятов.

Он пояснил необходимость использования «кремлевских» машин для перевозки Рузвельта и Черчилля. «Дело в том, что автомобили для них надо было перегонять через полпланеты – по морю, на кораблях. А если немецкая подводная лодка их потопит? Пришлось воспользоваться помощью советской стороны», – отметил историк.

По словам Девятова, из Москвы в Тегеран перевезли машины трех импортных марок – «Паккарды», «Линкольны» и «Кадиллаки» и одной советской марки – ЗиС-101. Советский лидер Иосиф Сталин тогда ездил на бронированном лимузине марки «Паккард».

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции – вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.