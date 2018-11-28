Нефть подорожала на ожиданиях результатов заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,98% – до 61 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,07%, составив 52,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря – министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.