Археологи наткнулись на новую загадку в саркофаге собора в Ростове

Исследователи Института археологии РАН обнаружили новые детали, проливающие свет на постройку саркофага в Успенском соборе Ростова, это удалось сделать благодаря повторному вскрытию древнего склепа.

«Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время неизвестно, и нет никаких следов, указывающих на то, что в саркофаге когда-либо было совершено захоронение. Пустой гроб в церкви – это в любом случае загадка, которая может вести к разного рода конспирологическим размышлениям», – рассказал археолог Андрей Леонтьев, передает РИА «Новости».

Гробницу обнаружили в 1994 году во время раскопок на территории Успенского собора. Одна из первых версий древнего строения была возведена князем Василько Константиновичем, которого позже убили монгольские захватчики в 1238 году.

Нынешний Успенский собор построили в начале XVI века, в нем оставалась часть фундамента и стен от предыдущих соборов. В последние годы ученые проводят археологические работы, их интересуют в том числе возможные захоронения князей и мощи святых, хранившиеся там до 1920-1930 годов.

В 2018 году археологи, проводя раскопки в районе Соборной площади и северной части храма нашли самые древние слои отложений.

Леонтьев и его коллеги изучили саркофаг XIII века и установили, что крышка гробницы не совпадает по размерам с ней.

Однако, по словам исследователей, нет никаких сомнений в том, что плита была сделана именно для этой усыпальницы – об этом свидетельствует единообразный и уникальный орнамент на плите и на самом саркофаге.

Ученые предполагают, что несовпадение размеров крышки может свидетельствовать о том, что плита была сделана позже, но для точного вердикта необходимо провести новые исследования.

Другой вопрос у археологов вызвала малая глубина саркофага – всего 28 сантиметров.

«В ящик такой глубины положить покойника было бы затруднительно. Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась все меньше, но не до такой же степени», – пояснил Леонтьев.

Отсутствие останков в саркофаге можно объяснить тем, что она принадлежала либо ростовскому епископу святому Игнатию, умершему в 1288 году, либо князю Глебу Васильковичу, сыну погибшего Василька.

Ученые планируют поискать следы органических останков на стенках гробницы, но они сомневаются, что что-то найдут. Саркофаг после исследований станет неким музейным экспонатом, который покажут всем посетителям Успенского собора.