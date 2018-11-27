Нефть подешевела на опасениях переизбытка мирового предложения сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снова начали снижаться после коррекции в понедельник на фоне сохраняющихся опасений за риск переизбытка сырья на рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03% – до 60,54 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,17%, составив 51,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».