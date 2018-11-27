Ягудин прокомментировал выступления «пробившей дно» Медведевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил ситуацию вокруг фигуристки Евгении Медведевой со своим переходом к новому тренеру и конкуренцией с Евгением Плющенко.

По его словам, «нужно время для того, чтобы адаптироваться к новому тренеру». Ягудин пояснил, что при переходе от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой хоть и тренировался в США, но процесс тренировок у российского тренера не так сильно отличался, как в ситуации с Медведевой, кроме того, у Ягудина «было достаточно времени». Медведева же не только переехала в другую страну, но и «тренируется теперь с Брайаном Орсером», а в «Северной Америке совсем другая система подготовки спортсменов», сказал Ягудин.

Он не видит проблемы в переезде Медведевой: «России она не изменяла», – пишет Life.

Он считает, что «Медведева на тренировках и во время соревнований – это два разных человека», так как «во время проката» у нее исчезает «абсолютная легкость во всех элементах», которая видна перед выступлением. Ягудин связывает это с «психологией, боязнью проиграть».

«Все идет от головы. От боязни сделать что-то не так, после чего начнутся комментарии: «Вот, ты виновата, что уехала в свою Канаду, теперь получай», – сказал он.

Ягудин заявил, что «это разрушает Женю». Он отметил, что женщины, «к сожалению, более подвержены окружающим событиям».

Фигурист рассказал о своей беседе с Орсером, которому он заявил, что «сейчас наблюдается ситуация, как в 2002 году, когда Плющенко был против Ягудина, что всё равно одни будут за одних, другие за других». Орсер тогда сказал, что прямо сейчас у Медведевой «не будет результата, над которым они работают, нужно время».

Ягудин напомнил, что «Женя вела за собой все женское фигурное катание на протяжении двух лет, это достаточно долгий период». При этом он подчеркнул, что «глобально у Медведевой времени уже нет», ей «надо на каждом старте показывать, что она двукратная чемпионка мира».

«В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную. Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх», – сказал он.

Напомним, едведева не смогла пройти в финал Гран-при в Ванкувере.