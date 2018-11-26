Минтранс рекомендовал изменить цвет дорожной разметки

Минтранс порекомендовал регионам изменить цвет разделительных полос на автотрассах на более заметный желтый.

Первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов предложил скорректировать свою работу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» главам субъектов, пишет РИА «Новости».

В Минтрансе и Федеральном агентстве обратили на то, что данное предложение носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению. Однако в ведомствах отметили и важность данной инициативы в связи с тем, что чаще всего в России аварии происходят из-за выезда водителей на встречную полосу движения.

Идею с изменением цвета разметки взяли как пример со скандинавских стран.

Ранее Росстандарт утвердил новые требования по цвету разметки на автодорогах: например, зоны, где запрещен обгон, должны обозначить желтыми полосами, а на перекрестке полосы движения должны стать синими.

На прошлой неделе Минтранс порекомендовал изменить пешеходные переходы, сделав их выше дорожного полотна.