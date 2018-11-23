Минтранс рекомендовал изменить пешеходные переходы

Пешеходные переходы на автодорогах станут чуть выше остального дорожного полотна, соответствующие рекомендации выпустил Минтранс.

Минтранс разработал ряд рекомендаций для властей субъектов России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ.

В документе говорится, что «лежачие полицейские» и наземные пешеходные переходы следует совместить. Они будут на несколько сантиметров выше, чем остальное покрытие.

Подобные приподнятые пешеходные переходы уже появились на некоторых федеральных дорогах.

Кроме того, Минтранс рекомендует установить вдоль дорог ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами и медучреждениями.

Для обеспечения безопасности в ведомстве советуют сделать подсветку переходов в местах транспортных развязок, расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках, чтобы водитель смог увидеть пешеходов.

В январе в Якутии вдоль дорог расставили манекены школьников, что, по задумке правоохранителей, должно помочь в борьбе с водителями-лихачами.

Ранее в России приняли предварительный национальный стандарт, согласно которому на дорогах появятся новые дорожные знаки и таблички. В частности, знаки «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы» и «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», и другие.