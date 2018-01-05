У дорог в Якутске появились манекены школьников

Вблизи якутских дорог расставили манекены школьников, которые, по задумке правоохранителей, помогут в борьбе с водителями-лихачами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что такие меры направлены на привлечение внимания водителей вблизи образовательных учреждений. «Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой», – сказано в сообщении.

Манекены со светоотражателями и в яркой «одежде» заметны издалека. «Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит, снижается и вероятность наезда», – заключают в полиции.

На улицах Якутска появились манекены школьников, будто собирающихся перейти дорогуhttps://t.co/yb9fxH8okp — YakutiaMedia (@yakutiamediaru) 5 января 2018 г.

Изображения школьников-якутов реалистичны, фигуры вполне можно принять за настоящих детей, отмечают местные СМИ.

Напомним, за девять месяцев прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями выросло в России почти на 26%, а люди стали гибнуть в них на 21% чаще.