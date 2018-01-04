Число автокатастроф в России выросло на четверть

За девять месяцев прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями выросло в России почти на 26%, а люди стали гибнуть в них на 21% чаще, сообщили в МЧС.

В МЧС пояснили, что автомобильными катастрофами являются ДТП, в результате которых погибли пять и более человек или пострадали 10 и более человек, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года на территории России произошли 78 автокатастроф с тяжелыми последствиями. В результате них погибли 308 человек и более 1 тыс. человек пострадали (в 2016 году – 62, 255 и 638 соответственно).

В МЧС отмечают, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 млн человек, еще свыше 800 млн человек пострадали.

Напомним, в среду в Ханты-Мансийском автономном округе произошла крупная авария, в которой погибли 10 человек.