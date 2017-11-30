В крупной аварии на трассе в Югре погибли 10 человек

В среду в Ханты-Мансийском автономном округе произошла крупная авария, в которой погибли 10 человек.

«Сегодня в Октябрьском районе около 16.30 на 159 км автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань» произошло столкновение двух автомобилей: Renault Duster и Mazda 6. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 10 человек, из них – шесть взрослых и четыре ребенка», – сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Сотрудники полиции сейчас работают на месте ДТП. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.