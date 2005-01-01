Вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки

С пятницы, 1 июня, вступает в силу новый ГОСТ дорожной разметки, следует из данных Росстандарта.

«Новый ГОСТ, который разрабатывался по заказу Росавтодора, просто стандартизирует виды разметки, не регламентируя применение. Применение типов разметки осуществляется по ныне действующему ГОСТу. В ГОСТ Р 51256-2018 не устанавливаются правила применения дорожной разметки, что однозначно должно быть ясно для всех. Вопросы применения дорожной разметки содержатся в ГОСТ Р 52289-2004, который в настоящее время находится в процессе переработки, заказчиком выступает Росавтодор, исполнителем – ФАУ РОСДОРНИИ», – подчеркнул представитель Росавтодора, передает РИА «Новости».

Там отметили, что «для пользователя автомобильных дорог почти никаких крупных изменений не произойдет, потому что вступающий в силу ГОСТ Р устанавливает только технические требования к дорожной разметке».

«Речь идет о цвете, размере, конфигурации дорожной разметки, но в этом стандарте нет ни слова о том, где эта разметка должна применяться. Для этого есть другой национальный стандарт (ГОСТ Р 52289-2004), который сейчас также перерабатывается. Получилось так, что стандарт вступает в действие, а правила применения с выпуском задерживаются», – объяснил гендиректор ЦИТИ «Дорконтроль», который разрабатывал новый ГОСТ, Владислав Свежинский.

Говоря о визуальных изменениях разметки, предусмотренных новым ГОСТом Р, Свежинский отметил так называемую «вафельную» разметку на перекрестках, выделение площадей под платную парковку синим цветом, разметку желтого цвета для разделения встречных транспортных потоков и добавление стрел для указания разворота. В то же время, он подчеркнул, что данные нововведения возможны к применению только в качестве эксперимента, так как правила применения новых норм еще не введены.

В марте стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ, согласно которому зоны на автодорогах, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках станут синими.