Зампостпреда России в ООН объяснил действия ФСБ против украинских кораблей

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский объяснил, что украинские корабли проверяются перед проходом через Керченский пролив для обеспечению безопасности в условиях угроз со стороны украинских радикалов взорвать Крымский мост.

Полянский, выступая по мотивам процедурного голосования на заседании СБ ООН в связи с провокацией Украины в районе Керченского пролива, объяснил, что украинские ВМС хорошо знали порядок прохождения пролива и соблюдали его в том числе после окончания строительства Крымского моста. Выступление Полянского опубликовано на сайте постпредства России при ООН.

«Проверка при этом длится не более трех часов и является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России, в том числе – я хочу это подчеркнуть – в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые публично обещали взорвать Крымский мост», – заявил он.

Он отметил, что воскресная провокация планировалась заранее при «полном попустительстве западных государств». Полянский напомнил, в частности, как в августе представитель Украины при ООН Владимир Ельченко «объявил о подготовке «неприятных сюрпризов» для России».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. ФСБ опубликовала подробную хронологию произошедшего в воскресенье.

Москва выразила решительный протест Киеву.

Между тем, на Украине рассматривается вопрос о введении военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем нужна эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.