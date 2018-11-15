Муждабаев попросил СБУ запретить въезд на Украину российским либералам

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что Кремль бросил в бой против Украины «элитный информационный спецназ» – российские либеральные СМИ, и призвал запретить въезд на Украину российским либералам.

«Кремль впервые открыто бросил в бой свой элитный информационный спецназ. Это т.н. российские и русскоязычные (расквартированные по другим странам) «либеральные СМИ». На самом же деле – медиаструктуры, разными способами контролируемые Кремлем и работающие в его стратегических интересах», – написал он в своем Facebook.

Среди либеральных СМИ он назвал «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза», RTVI и т.д. Распространяемое мнение о том, что президент Украины Петр Порошенко «хочет узурпировать власть», он назвал желанием СМИ получить «большие деньги».

«Не знаю, как вы, а я этих путинских гибридных пропагандистов в период войны видеть в Киеве не хочу … Прошу Мининформполитики лишить этих «либералов», подыгрывающих Кремлю, аккредитации у нас в стране, а СБУ прошу запретить им въезд», – подытожил Муждабаев.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу Российской Федерации, после чего их задержали пограничники. На Украине собрались ввести военное положение, ВСУ перевели в полную боеготовность.

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