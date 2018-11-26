Украинская разведка назвала «наиболее вероятные» направления атаки со стороны России

Разведка ВСУ назвала районы, где якобы Россия может нанести удары, сообщают украинские СМИ.

Наибольшую угрозу в ВСУ видят с востока и северо-востока Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН.

По его словам, Россия якобы подвозит технику и войска к границам Украины.

«Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион», – сказал Скибицкий.

«Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины. Под прикрытием маневров «Восток-2018» была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов РФ в Ростовскую область, что значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск», – заявил представитель ведомства.

По мнению Скибицкого, в Крыму на данный момент расположены 31,5 тыс. российских военнослужащих. За последние годы там нарастили количество ракетных противокорабельных комплексов, подлодок, авиации и восстановили военные аэродромы.

«Цель – установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущение расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе», – сказал представитель разведки.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли российскую государственную границу и были задержаны. Следователи опросили украинских военнослужащих.

СНБО Украины принял решение ввести военное положение, ВСУ были переведены в полную боеготовность.