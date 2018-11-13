Вынесший из горящего дома братьев и сестер мальчик получил гражданство России

Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Решением УМВД по Рязанской области Максим Богдан, 2009 года рождения, проживающий в Чучковском районе Рязанской области, принят в гражданство Российской Федерации», – сообщается на официальном сайте ведомства. Волк уточнила, что ранее у мальчика было украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что за спасение близких в мальчику вручила медаль «За мужество в спасении» в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко.

После пожара, в котором сгорело все имущество многодетной семьи, органы опеки забрали детей, заявив, что родители не смогут обеспечить им должные условия проживания в социальном жилье. Позже стало известно, что дети вернулись в семью, поскольку благотворители подарили им кровати.