Восьмилетнего мальчика, спасшего родных на пожаре, не хотят отдавать родителям

Опека забрала у семьи Богдан пятерых детей, заявив, что родители не могут обеспечить малышам нормальных условий проживания после пожара. Один из сыновей спас близких от огня.

Восьмилетний Максим Богдан спас на пожаре младшего брата и трех сестер – за это глава МЧС Зиничев и спикер Совета Федерации Матвиенко наградили его медалью за мужество, сообщает «Московский комсомолец».

Однако опека забрала трех дочерей и Максима, заявив, что пока взрослые не купят детям новые кровати. Дети не должны не спать на полу, проблема в том, что все имущество сгорело на пожаре в августе этого года.

Инцидент произошел селе Чучково Рязанской области, с тех пор семья разъединена, пятеро малышей проживают в реабилитационном центре, родители – в социальном жилье.

Мать семейства, Людмила Богдан, говорит, что к приезду Дианы, Максима, Насти, Лены и Коли все вещи готовы, но когда дети вернутся в семью – не понятно.

Сгоревший в августе дом Богданы купили, продав в свое время квартиру Людмилы, которую та получила от государства как сирота. По ее словам, сперва ей предлагали трехкомнатную:

«В том самом военном городке бригады ГРУ, где мы сейчас и поселились, но я отказалась - людей тут мало, работы нет; но через столько лет жизнь меня опять в этот городок забросила, значит, это судьба», –говорит молодая женщина.

Дверь нового дома Богданов всегда открыта. Опека обещает являться, когда им захочется, чтобы проверять, готова ли семья к возвращению детей. Отмечается, что женщина не лишена родительских прав, и даже не ограничена в них, но детей ей не отдают.

Ранее сообщалось, что девятилетний Родион Калинин спас пятилетнюю девочку в бассейне спа-центра парк-отеля «Дракино».