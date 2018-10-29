Стали известны подробности спасения пятилетней девочки третьеклассником

Девятилетний Родион Калинин спас пятилетнюю девочку в бассейне спа-центра парк-отеля «Дракино» (Серпухово). Его мать, Елена Воронова, объяснила, что девочка осталась без присмотра взрослых и едва не утонула.

«Мы с Родионом плавали в бассейне. Он хорошо плавает, потому что он лето проводит у бабушки в Крыму. И дедушка у него бывший военный – летом они каждый день бегают по 10 километров. В какой-то момент мы увидели девочку, которая держалась за бортик бассейна и то погружалась с головой, то выныривала. Это выглядело, как будто ребенок просто играет. Потом к нам подошел Андрей Пыльцин (друг семьи) и тихо, чтобы не поднимать панику, сказал: «Доставай девочку». Но из-за шума воды и голосов я его не расслышала. И уже в этот момент Родион ее вытащил. Но поднять ее на бортик у него не хватило сил», – рассказала женщина изданию «Ридус».

Она уточнила, что из бассейна девочку вытащили взрослые, но она была вся синяя и не дышала. Мужчины оказали ей первую помощь, после чего девочка задышала и заплакала.

Воронова сообщила, что девочке помогли медики, первое время она находилась в детской реанимации, а потом ее перевели в обычную палату. По ее словам, сотрудники отеля не оказали помощь в спасении утопающей:

«Там не было спасателей – только бармены, официанты. И плюс все произошло очень быстро – может быть, персонал просто растерялся», – предположила она.

Позже выяснилось, что ребенок заходил в бассейн с тетей, у которой на руках был плачущий грудной ребенок. Она попыталась его успокоить, и вышла из бассейна. Почему старшая девочка оказалась в воде, непонятно.

Заместитель начальника Серпуховского гарнизона пожарной охраны Андрей Миронов обратился к руководству с просьбой представить юного спасателя к награде.

В спа-центре парк-отеля «Дракино» в разговоре с корреспондентом опровергли сообщение о ЧП, заявив, что никаких инцидентов в отеле не было.

Ранее школьницу наградили за спасение мамы и соседей из огня.