Китай отреагировал на инцидент в Черном море

Пекин призывает не допускать эскалации ситуации в Черном море и разрешить соответствующие разногласия путем диалога и консультаций, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не допускать эскалации ситуации, а также посредством диалога и консультаций достичь консенсуса и урегулировать разногласия», – приводит ТАСС слова китайского дипломата.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины в нарушении действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. Украинские корабли не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им был оказана медицинская помощь. Суда задержаны.

Временный поверенный в делах Украины в Москве будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с провокационными действиями Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.