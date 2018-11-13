Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Оскароносный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной канал «РАИ-ньюс-24».

Бертолуччи – классик итальянского кино, автор фильмов «Конформиста» (1970), «Последнее танго в Париже» (1972), «Двадцатый век» (1976), «Последний император» (1987) «Маленький Будда» (1993), «Ускользающая красота» (1996), «Мечтатели» (2003).

Его творчество было отмечено престижными кинематографическими наградами, отмечает РИА «Новости». Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за вклад в области прав человека.