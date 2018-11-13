Фигуристка Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, по каким причинам после Игр в южнокорейском Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане», – сказала она в ответ на вопрос РИА «Новости» о том, почему стиль работы в прежней команде перестал подходить ей.

Фигуристка сказала, что «безумно благодарна» предыдущей команде за 11 лет плодотворной работы. «Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь», – сказала она, отметив, что намерена поддерживать этот уровень.

Она также поименно назвала тренеров, которым благодарна за многолетнюю работу. «Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна [Тутберидзе], Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова», – сказала Медведева, отметив, что с ней работали много людей.

«Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы – русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», – добавила фигуристка.

Медведева также заявила, что у нее не было никакого конфликта с чемпионкой Олимпийских игр 2018 года Алиной Загитовой. Так она сказала на просьбу прокомментировать слова Тутберидзе о том, что перед Играми-2018 Медведева просила тренера подержать Загитову еще год в юниорах, так как в этом случае она выиграла бы Олимпиаду в Пхенчхане.

«Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация», – сказала Медведева, отметив, что «абсолютно нормально» относится к спортсменкам, которые приходят из юниоров. «Я сама такая была, и в 15 лет выиграла все», – добавила она.

«Во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой. И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо», – подчеркнула Медведева.

Она повторила, что понимает, почему Тутберидзе сказала об этом. «Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза – просить кого-то сразу же после выхода со льда… Я пыталась вспомнить, но не вспомнила», – добавила Медведева.

«У нас с Алиной не было никакого конфликта», – заверила она, подчеркнув, что говорит не за Загитову, а за себя. «Никакой вражды не было», – сказала спортсменка, отметив, что Алина Загитова «пашет», «работает на износ». «Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих. И у нее, и у меня. Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит», – пояснила двукратная чемпионка мира.

Ранее Евгения Медведева рассказала, что не ожидала такой ненависти в свой адрес, с которой ей пришлось столкнуться. Фигуристка подверглась жесткой критике после того, как прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером.