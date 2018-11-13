Адвокаты экс-полицейских в Уфе попросили СК прекратить дело об изнасиловании

Защита бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые по делу о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя находится в СИЗО, подала ходатайство о прекращении уголовного преследования и освобождения их из-под ареста.

«Мы как сторона защиты бывшего начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева подали следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного, так как считаем, что он не причастен к преступлению», – заявил адвокат Галиева Ренат Амирханов.

По его словам, «в момент происшествия Галиев находился в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер», передает РИА «Новости».

Адвокат Матвеева Аслям Халиков также подал ходатайство руководителю следственного отдела по Кировскому району и жалобу прокурору Кировского района, чтобы они рассмотрели и отменили заключение под стражей. Защита настаивает, чтобы следствие велось «в условиях нахождения (Матвеева) на свободе, потому что в данный момент при наличии таких противоречий, а фактически отсутствия доказательств, оснований для содержания под стражей никаких нет», передает ТАСС.

Ранее адвокаты обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе представили свою версию событий, после чего следователи дали оценку заявлений защиты о наличии алиби у двоих обвиняемых.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. На теле потерпевшей, как утверждалось, нашли характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.