Ударная группа кораблей ВМС США вошла в Средиземное море

Ударная амфибийно-десантная корабельная группа военно-морских сил США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря.

Согласно мониторинговым данным западных морских ресурсов, корабли группы в составе авианесущего универсального десантного корабля «Иводзима», десантно-вертолетного корабля-дока «Нью-Йорк» и десантного корабля-дока «Ганстон Холл» прошли Гибралтар поздним вечером субботы, передает «Интерфакс».

На борту больших десантных кораблей ВМС США размещен экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2 тыс. военных.

В настоящее время амфибийно-десантная группа следует на восток вдоль побережья Алжира.

Тем временем, авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн», в воскресенье начала учения в центральной части Средиземного моря.

В октябре Пентагон заявлял, что в последнее время США значительно нарастили потенциал группировки своих ВМС в Средиземном море.