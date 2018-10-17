Пентагон заявил о значительном увеличении сил в Средиземном море

В последнее время США значительно нарастили потенциал группировки своих ВМС в Средиземном море, следует из открытых данных Пентагона.

Надводная группировка ВМС США в Средиземном море может располагать как минимум 280 крылатыми ракетами «Томагавк». Сейчас в регионе находятся шесть ракетных эсминцев, три атомные ударные подводные лодки, передает «Интерфакс».

Кроме того, в Средиземном море находится также атомная подлодка ВМФ Великобритании «Тэлент» с 10 «Томагавками» на борту.

В середине сентября авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море.