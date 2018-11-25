Геращенко опоздал с требованием не выдавать Охлобыстину британскую визу

Иван Охлобыстин «давно получил» британскую визу, он представит фильм «Временные трудности» в рамках Недели российского кино в Лондоне, сообщил представитель актера Максим Брусницын.

«Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм «Временные трудности», визу давно выдали», – сказал Брусницын РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко возмутился тем, что на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании» приглашен российский актер Иван Охлобыстин, и потребовал от британских властей не пускать его в Лондон.