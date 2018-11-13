Скандал с британским проектом против России назвали сильным ударом по Западу

Ситуация с публикацией хакерами из группировки Anonymous документов о деятельности британского проекта Integrity Initiative («Инициатива честности») является разоблачением действий Лондона и ударом по западному миру, заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, специфика внешней политики на Западе заключается в том, что рано или поздно планы или действия в отношении «противников» становятся достоянием общественности. «Как поступать нам в данном случае? Мы, конечно, должны этот план (действий против России – прим. ВЗГЛЯД) изменить, обсуждать», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это сильный удар по западному миру, это, по сути, разоблачение, потому что оно демонстрирует то, что поводы лишний раз обвинить Россию высосаны из пальца», – подчеркнул Суздальцев.

Он считает, что реакция Москвы на такие публикации должна быть жесткой, но не переходящей некоторую грань. Эксперт отметил, что Россия обладает очень хорошим инструментом ответа.

При этом Суздальцев пояснил, что когда Россия реагирует сарказмом на подобные заявления западных стран, то это выводит их из себя.

В то же время, по его оценке, публикация о данном проекте вряд ли скажется на европейской солидарности. «Но объективно те же Германия, Франция, Италия – для них это снизит возможность реагировать на постоянные истерики со стороны Лондона», – заключил Суздальцев.

Напомним, хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся проекта, в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде». Twitter заблокировала публикацию RT на эту тему, а ОБСЕ отказалась реагировать на данные хакеров.