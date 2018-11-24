Вдова Караченцова рассказала о последней воле актера

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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 22:14  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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За что Порошенко удостоился сравнения с Троцким

Почаевская лавра стала форпостом православия во враждебном окруженииФото: Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press
В РПЦ назвали началом гонений то, что происходит сейчас вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. Украинское государство в лице минюста и прокуратуры отбирает монастырь у канонической церкви, якобы по требованию музейных работников. Но выгодополучатели очевидны. Почему Порошенко и Филарет начали свою атаку именно с Почаева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Вдова Караченцова рассказала о последней воле актера

          24 ноября 2018, 20:53

          Текст: Анна Инсарова

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          Вдова народного артиста России Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о предсмертном наказе супруга.

          Перед смертью Караченццов просил не плакать на его похоронах, а веселиться и улыбаться, рассказала Поргина в интервью «Стархит».

          Он говорил, что жизнь «пролетела как минута – в счастье и творчестве», а в другом мире будет лучше. «На самом деле мы вечные. Всех очень люблю», – сказал актер.

          Она рассказала, что о скорой кончине мужа стало известно в двадцатых числах октября, когда после лечения в Израиле врачи сообщили, что не удалось «засушить» опухоль.

          «Он стремительно терял силы, перестал глотать, но был в сознании, понимал все... Мы его причастили и соборовали», – рассказала Поргина.

          Вдова Караченцова призналась, что так и не смогла приехать на дачу, где они жили в последние насколько лет.

          Ранее старшая внучка Караченцова Янина опубликовала в социальной сети последнюю фотографию дедушки.

          Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек. Его похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве.


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