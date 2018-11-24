Вдова Караченцова рассказала о последней воле актера

Вдова народного артиста России Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о предсмертном наказе супруга.

Перед смертью Караченццов просил не плакать на его похоронах, а веселиться и улыбаться, рассказала Поргина в интервью «Стархит».

Он говорил, что жизнь «пролетела как минута – в счастье и творчестве», а в другом мире будет лучше. «На самом деле мы вечные. Всех очень люблю», – сказал актер.

Она рассказала, что о скорой кончине мужа стало известно в двадцатых числах октября, когда после лечения в Израиле врачи сообщили, что не удалось «засушить» опухоль.

«Он стремительно терял силы, перестал глотать, но был в сознании, понимал все... Мы его причастили и соборовали», – рассказала Поргина.

Вдова Караченцова призналась, что так и не смогла приехать на дачу, где они жили в последние насколько лет.

Ранее старшая внучка Караченцова Янина опубликовала в социальной сети последнюю фотографию дедушки.

Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек. Его похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве.