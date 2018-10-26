Внучка Караченцова показала последнее фото с дедушкой

Старшая внучка народного артиста России Николая Караченцова Янина опубликовала в социальной сети последнюю фотографию дедушки.

«Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!» – написала она в Instagram, выложив последний совместный снимок с дедушкой.

Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек. Его похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве.