Минспорт выделит Приморскому краю 1,3 млрд рублей на спортивные объекты

Министерство спорта выделит 1,3 млрд рублей на спортивные объекты и создание Центра хоккея в Приморском крае за период с 2019 по 2024 год, сообщил врио губернатора региона Олег Кожемяко.

Кожемяко сообщил, что «министерство выделяет на подготовку в течение шести лет 500 млн рублей на различные спортивные объекты, которые Приморский край будет строить», а также «порядка 800 млн на зимний Центр спорта», передает ТАСС.

Он добавил, что «это хоккейные коробки, которые будут созданы со всеми базовыми условиями».

Министр спорта Павел Колобков добавил, что Центр хоккея в Приморье появиться в период с 2021 по 2022 год и станет одним из пяти, которые планируется открыть в стране.

По словам главы Приморья, на данный момент массовым спортом в регионе занимаются только 32% жителей, потому «необходимо создать базу, которая позволит бесплатно заниматься жителям всех возрастов на площадках возле домов и школ, заниматься утром и вечером».

Для решения этой задачи принята программа, по которой в муниципалитетах в 2019 году будут построены 400 спортивных площадок, а всего планируется их число довести до 2 тыс.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что к 2024 году нужно добиться вовлечения 55% населения страны в занятия спортом.