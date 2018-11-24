Колобков решил увлечь спортом большинство россиян

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что к 2024 году нужно добиться вовлечения 55% населения страны в занятия спортом.

«К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан в этот спорт. Более 55% граждан должны заниматься спортом», – сказал Колобков на церемонии награждения знаками ГТО во Владивостоке, отметив, что за последние четыре года к комплексу ГТО присоединилось около 10 млн человек, передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем комплекс ГТО как самый важный, главный проект, который направлен на вовлечение граждан в спорт», – сказал министр, который прибыл во Владивосток, чтоб дать старт эстафеты огня зимней Универсиады-2019.

Напомним, в октябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Программа физкультурной подготовки ГТО существовала в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР с 1931 по 1991 год. В рамках этой программы участники должны были сдавать нормативы по бегу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.