Опубликовано видео общения Путина с детьми в «Артеке»

Президент России Владимир Путин спросил у детей в крымском «Артеке», нравится ли им детский лагерь, на что ребята дружным хором ответили «Да».

Видеозапись с моментом общения главы государства и детей опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

«Нравится? - Даааа!»: Путин и артековцы в Крыму pic.twitter.com/bTdS0thDEc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Путин в компании с главой Сбербанка покормил в Крыму карпов.

Детский лагерь «Артек» – один из самых знаменитых пионерских лагерей в СССР, он расположен на южном берегу полуострова. Учреждение было создано в 1925 году.