Экс-начальник управления Минобороны арестован

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего начальника управления Министерства обороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева, подозреваемого во взятках и хищениях.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января 2019 года», – передает РИА «Новости» решение судьи Романа Владимирова.

Барышев подозревается в получении трех взяток на общую сумму, по данным следствия, в 23 млн рублей (ранее называлась цифра в 25 миллионов, однако позже она была уточнена). Также полковника обвиняют в мошенничестве, оценка ущерба от его действий в этой части пока не названа. Только за взяточничество ему грозит до 15 лет колонии.

Сам Барышев вины не признает, ранее он называл себя жертвой оговора.

Барышева задержали в четверг. Вины он не признает, считает себя жертвой оговора.