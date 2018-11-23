Экс-начальник управления Минобороны назвал себя жертвой оговора

Задержанный по подозрению в хищениях экс-начальник главного управления Минобороны по работе с личным составом Михаил Барышев заявил, что его оговорили.

Барышев считает, что стал жертвой оговора, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «не нуждался в дополнительных финансовых средствах».

Напомним, в четверг следователи военно-следственного управления СК России совместно с ФСБ задержали Михаила Барышева. Он подозревается в причастности к многомиллионным хищениям в период работы начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).