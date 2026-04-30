Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Бойцы «Хезболлы» сбили дорогостоящий израильский беспилотник над Ливаном
«Хезболла» уничтожила израильский дрон Hermes 450 ракетой над Ливаном
В небе над ливанским городом Набатия ракетой класса «земля-воздух» уничтожен израильский многоцелевой беспилотник стоимостью около 1 млн долларов.
Представители ливанского движения сообщили об уничтожении израильского дрона в воздушном пространстве южной части страны, передает РИА «Новости».
Пресс-служба организации опубликовала официальное подтверждение успешной атаки.
«Бойцы исламского сопротивления в 10.30 в четверг сбили беспилотный летательный аппарат израильской армии типа Hermes 450 (Zik) в небе над городом Набатия ракетой класса «земля-воздух», - говорится в заявлении.
Сбитый аппарат оценивается примерно в два млн долларов. Данная техника является многоцелевой и способна выполнять разведывательные операции, а также боевые задачи в зависимости от текущей модификации.
За последние две недели это уже третий уничтоженный аппарат указанной серии. Ранее бойцы заявляли о поражении моделей Hermes 900 и еще одного Hermes 450 с помощью аналогичных ракетных комплексов.
В результате атаки дронов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла».