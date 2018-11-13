Задержан экс-начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны

Следователи военно-следственного управления СК России совместно с ФСБ задержали экс-начальника главного управления Минобороны по работе с личным составом Михаила Барышева.

Его заподозрили в причастности к многомиллионным хищениям, когда он работал начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Официального подтверждения от Минобороны и СК пока нет, сообщает РЕН-ТВ.

Информированные источники «Интерфакса» сообщают, что на Барышева заведено уголовное дело. Сейчас он находится на допросе.

Управление по работе с личным составом расформировано после создания Главного военно-политического управления.

В июле 2018 года Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника ФАУ Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии» Андрея Хамазина, которого заподозрили в получении взятки и мошенничестве.