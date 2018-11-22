Верховный суд признал законным начало программы реконструкции Кунцево

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, которым утверждается строительство 26-этажного многоквартирного дома группой компаний «ПИК» в московском Кунцево.

«Апелляционную жалобу заявителей оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменений», – передает РАПСИ решение судьи.

Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решение Московского городского суда, который в мае 2018 года отказал группе жителей района Кунцево в удовлетворении иска о признании недействующим постановления столичных властей № 903-ПП «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы». В соответствии с документом, старые пятиэтажки будут снесены, а жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.

Ответчиком по жалобе выступает столичное правительство. Его представитель Евгений Горин просил суд в жалобах отказать, поскольку и сам акт, и решение о его принятии соответствуют генеральному плану города.

Прокурор настаивала на отклонении жалобы и оставлении решения Мосгорсуда без изменения.

Речь идет о проекте ЗАО «Монетчик» (структура ГК ПИК), по которому возводится стартовое здание – 26-этажный дом на улице Ивана Франко. Позже работы были приостановлены до заседания Верховного суда. Застройщик объяснил это стремлением дать жителям возможность пройти все судебные инстанции.

«Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы реконструкция кварталов района проходила в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей», — отметил начальник управления градостроительной документации ГК ПИК Никита Андрианов.

ГК ПИК заключила инвестиционный контракт с правительством Москвы в рамках общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, реализуемой с 1998 года.