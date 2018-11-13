Валуев объяснил свой рост и вес опухолью мозга

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, объяснил свой большой вес и рост неправильным развитием гипофиза из-за доброкачественной опухоли.

«Скажем так, у гипофиза есть небольшая орехообразная опухоль, доброкачественная. Зло ее в том, что она давит на гипофиз, и происходит вырабатывание гормона роста. В результате, человек вырастает не пропорциональным. Могут быть толстые пальцы, слишком большая голова», – рассказал Валуев в эфире программы «Судьба человека».

Он уточнил, что «проблема может привести к летальному исходу». «Когда я об этом узнал, решил делать операции. В итоге их было несколько», – добавил он, передает «Ридус».

Николай Валуев – российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, депутат Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России».

По данным на 16 февраля 2008 года рост Валуева составлял 213 см, вес –146 кг, За это он получил прозвища «Русский гигант», «Зверь с Востока», «Никола Питерский» и «Коля-кувалда». Также Николаю принадлежит рекорд как тяжеловесу с самыми большими кулаками за всю историю (43 см) и как самому высокому чемпиону мира по боксу.