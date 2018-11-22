Найдена вероятная причина таяния ледниковых щитов в Антарктиде

Международная группа исследователей обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может являться причиной таяния ледниковых щитов.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert, передает РИА «Новости».

Специалисты использовали для зондирования льдов специальный самолет с радиолокатором, с помощью которого удалось выявить процессы, протекающие под толщей льда на глубине трех километров.

Выяснилось, что лед в исследуемой области Восточной Антарктиды плавится снизу вверх, при этом талая вода стекает по течению вниз в подледные озера.

По словам исследователя Тома Джордана из Антарктической службы Великобритании, данный процесс таяния льдов мог продолжаться в течение тысяч или миллионов лет, и при этом он не влияет на изменение ледяного покрова.

«Однако в будущем избыток воды на дне ледяного покрова может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата», – предупредил ученый.

Эксперты решили, что дополнительной причиной таяния льдов является воздействие радиоактивных пород и горячей воды, извергаемые из земной коры.

Ранее сообщалось, что под Антарктидой найдены следы древнего суперконтитента.