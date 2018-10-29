Под Антарктидой нашли следы древнего суперконтинента

Геофизики обнаружили связь некоторых областей Антарктиды с древним суперконтинентом Гондваной, включавшим Африку, Индию, Австралию и Южную Америку.

Международная группа ученых создала трехмерную карту земной литосферы, совместив данные разных зондов, а также спутника Европейского космического агентства GOCE, собиравшего информацию о гравитационном поле Земли с 2003 по 2013 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Live Science.

Благодаря этому они смогли увидеть «слепую зону» в Антарктиде.

«То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами», – сказал ведущий автор исследования геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.

Выяснилось, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, включавшем Африку, Индию, Австралию и Южную Америку.

Гондвана сформировалась в конце докембрийского периода (750-540 млн лет назад), распалась – около 180 млн лет назад.

В феврале 2017 года исследователи из Витватерсрандского университета обнаружили обломок Гондваны – отколовшийся от Мадагаскара цирконовый фрагмент возрастом 3 млрд лет – под водой у острова Маврикий.