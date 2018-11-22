Прокуратура США отказала Царнаеву в заключении сделки со следствием

Прокуратура Соединенных Штатов отказала Джохару Царнаев, приговоренному в США к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне, в заключении сделки со следствием в обмен на пожизненное заключение, сообщила телекомпания NBC.

Из судебных документов следует, что Царнаев до вынесения приговора заявил о готовности признать свою вину и сотрудничать со следствием, чтобы избежать смертной казни, передает ТАСС.

Однако американские власти «постоянно отклоняли» предложения подсудимого, говорится в документах. В итоге Царнаев вину не признал и его приговорили к смерти, отмечает телекомпания.

В настоящий момент Царнаев содержится в тюрьме в ожидании исполнения приговора. Дата казни до сих пор не назначена.

В июне 2015 года Джохару Царнаеву, признанному виновным в организации теракта во время Бостонского марафона в 2013 году, официально вынесли смертный приговор.