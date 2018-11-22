США усомнились в способности Европы содержать армию ЕС и структуры НАТО

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд призвал Евросоюз внести «большую ясность» по поводу того, «что они собираются делать со своими средствами», учитывая существенный вклад Европы в финансирование НАТО.

Американский дипломат выразил надежду, что, «раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», передает РИА «Новости».

По словам дипломата, США слышат из Европы «две диаметрально противоположные точки зрения», касающиеся вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

«Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США», – сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По его словам, уверенность Евросоюза в том, что Европа с помощью собственных вооруженных сил может справиться с этими задачами самостоятельно, «подрывает НАТО».

Напомним, во вторник стало известно, что страны ЕС собрались создать Совместную разведшколу. При этом ЕС пообещал не превращаться в военный союз.

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