ЕС пообещал не превращаться в военный союз

Европейский союз не будет превращаться в военный союз, о соревновании с НАТО речи не идет, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Евросоюз не превратится в военный союз. Нет никакого соревнования с НАТО», – передает ее слова ТАСС.

Так она прокомментировала возможное создание общеевропейской армии.

Предложение на этот счет озвучил в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержали в Германии, однако в США эту идею высмеяли.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему создание общеевропейской армии выгодно для России.