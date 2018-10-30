В США высмеяли идею создания общеевропейской армии

В США ведущие канала Fox News Стив Хилтон и Стюарт Варни назвали смешной идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Ведущие отметили, что Макрона и других европейских политиков не устраивает курс президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» (America first), передает РИА «Новости».

«Это же почти смехотворно, не так ли? Можно ли представить, чтобы пацифистский континент объединил усилия и создал воинственную армию, которая бы его защитила? Нонсенс! Без американских вооруженных сил им никак не обойтись. Точка», – заявил Варни.

В свою очередь Хилтон предположил, что Макрон своими действиями пытается угодить французам и поднять свой политический рейтинг.

Напомним, французский лидер заявил, что Европа должна создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Трамп счел оскорбительным этот призыв.

После в Германии объяснили необходимость единой армии Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Россия выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.