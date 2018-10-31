Госдеп призвал передать йеменский порт в Красном море «нейтральной стороне»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт призвала передать расположенный на побережье Красного моря порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами Йемена и мятежниками-хуситами, «нейтральной стороне».

По словам Науэрт, «порт Ходейда должен быть передан нейтральной стороне для ускорения распределения помощи, чтобы справиться с острым гуманитарным кризисом, а также для того, чтобы препятствовать использованию порта для незаконного ввоза оружия и другой контрабанды в страну и финансирования формирований хуситов», передает ТАСС.

Напомним, в июле глава верховного политического совета хуситов направил телеграмму российской стороне с просьбой о помощи в разрешении конфликта в Йемене. В начале сентября появились сведения о переброске в Йемен бойцов российской ЧВК.

К концу октября Госдеп призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену.