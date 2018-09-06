Появились данные о вводе российской ЧВК в еще одну страну Ближнего Востока

Российская частная военная компания начала деятельность в Йемене, сообщают источники.

«ЧВК российского происхождения зашла в Йемен», – пишет Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Пока не ясно, имеет ли эта компания отношение к ЧВК «Вагнера», по информации СМИ, действующей в Сирии и африканских странах.

Эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» рассказывал о деятельности «русских ЧВК» на африканском рынке военных услуг.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война между хуситами (шиитскими повстанцами) с одной стороны, и правительственными войсками – с другой.

24 июля глава верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил телеграмму российской стороне с просьбой о помощи в разрешении конфликта. Кремль еще не принял решения по ситуации.