Вучич обвинил Приштину в подготовке этнической чистки сербов

Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что введение Приштиной 100-процентных пошлин на сербские товары преследует цель «по-тихому провести мощнейшую этническую чистку сербов на территории Косова и Метохии».

По мнению Вучича, Приштина своим решением о введении 100-процентных пошлин на сербские товары преследует четыре возможных цели, передает ТАСС.

«Во-первых, это давление, которое бы привело к капитуляции Белграда и признанию косовской независимости. Вторая цель – по-тихому провести мощнейшую этническую чистку сербов на территории Косова и Метохии и севернее, и южнее от реки Ибр», – заявил Вучич сербскому национальному телевидению RTS.

По словам сербского лидера, третья цель Приштины – «давление на международные организации с целью смягчения визового режима». Четвертой возможной целью президент Сербии считает скатывание в конфликт и «полную дестабилизацию региона ради чьих-то интересов».

Напомним, Приштина ввела 100-процентные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, фактически заблокировав их поставки на север автономного края Косово и Метохия, населенный сербами.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что действия властей Косово могут привести к полной катастрофе на Балканах.