Вучич обвинил Приштину в подготовке этнической чистки сербов

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НОВОСТЬ ЧАСА:Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели
Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией
Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»
Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Британия готова силой отстоять Гибралтар
Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
Современный мир больше не управляется телевизором
Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
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Как токсичный Янукович Майдан организовал
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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